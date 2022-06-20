КГБ признал ютуб‑канал Вадима Прокопьева и его телеграм‑канал «Радио Гаага» «экстремистским формированием»

КГБ признал «экстремистским формированием» ютуб-канал «Вадим Прокопьев» и телеграм-канал «Радио Гаага». Информация об этом появилась в обновленном списке причастных к экстремистской деятельности.

Всего на ютуб-канал политика подписаны около 95 тысяч человек, а у телеграм-канала «Радио Гаага» около 2,3 тысяч подписчиков. Основной контент телеграм-канала — репосты видео из ютуб-канала Прокопьева. Основная тематика видео — обсуждение общественно-политической жизни в Беларуси. В качестве приглашенных спикеров в роликах появлялись в том числе представители объединения «Супрацiў», признанного в Беларуси террористическим.

8 февраля ютуб- и телеграм-канал Прокопьева признали «экстремистскими материалами».

В начале марта Вадим Прокопьев в своем телеграм-канале объявил о наборе трехсот беларусов в добровольческий батальон для войны на стороне Украины и указал специальный бот для связи.

В мае силовики провели ряд обысков у «белорусских организаторов нацбатов, участвующих в конфликте в/на Украине». Они опубликовали видео обыска в квартире Прокопьева — на записи видно, что силовики разбросали вещи и сломали мебель.

«Все разбурено». Беларуские силовики демонстративно громят квартиры при обыске

В мае 2020 года ресторатор Прокопьев записал обращение к другим беларуским рестораторам , в котором раскритиковал действия властей в пандемию коронавируса, а вслед за этим вызвал Александра Лукашенко на дуэль.