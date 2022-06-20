Суд назначил 1,5 года колонии активистке БНФ, отправившей антивоенное письмо в администрацию Лукашенко

Суд Малоритского района приговорил к 1,5 годам колонии активистку БНФ Людмилу Романович, отправившую антивоенное письмо в администрацию Лукашенко, пишет «Вясна. Брэст».

Судья Ольга Смирнова признала Романович виновной в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Правозащитники пишут, что причиной уголовного преследования активистки стало письмо не в администрацию Лукашенко, а в СК — в нем Романович назвала Лукашенко «узурпатором».

Активистку задержали 4 апреля, а до суда она находилась в брестском СИЗО.

В обращении к администрации президента активистка требовала «убрать чужую армию из Беларуси» и не посылать беларуских солдат «в мясорубку». Лукашенко в обращении упоминается дважды.

В первый раз — когда Романович говорит, что украинский народ «не чужой» для беларусов: «А таким, как я и господин Лукашенко, следует подумать, сколько в нас украинской крови».

Во второй раз активистка упоминает его, когда говорит об обещании Лукашенко не воевать с Украиной: «Хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никогда со стороны Беларуси к ним никто не придет с оружием».