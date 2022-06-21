В Минске закрывается культурный центр «Корпус», сообщила сама команда центра на странице в фейсбук.

«Команда #cultHEROES благодарна этому месту, но еще больше — всем, кто приложил руки, мозги и сердца к осуществлению нашей общей мечты. Спасибо, что не предали идеалов движения "Делай — Будет!". Это были невероятные 7 лет и мы уверены, что сделали много хорошего, доброго, вечного», — отметили в тексте.

Организаторы также пообещали, что будут продолжать заниматься «высокой беларусской социо-культурной кухней», но уже на международном уровне.

Культурный центр «Корпус» открылся в 2015 году. На его базе проводились многие городские мероприятия, направленные на развитие современного искусства. Основателя «Корпуса» и диджея Александра Богданова, известного под псевдонимом Папа Бо, задерживали в 2021 году в рамках уголовного дела за «групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок» (ст. 342 УК). Вместе с ним по делу проходил также сотрудник центра Максим Круг.

В декабре 2021 года суд Ленинского района Минска приговорил Богданова и Круга к 3 годам химии. В феврале 2022 оба осужденных смогли выехать из Беларуси.