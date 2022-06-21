Провластный телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео с задержанной лаборанткой биологического факультета БГУ, на котором она говорит, что администрировала дворовой чат. По утверждению канала, ее хотят привлечь к административной ответственности.

Как пишет «Центр Э», задержанная была подписана на «экстремистские» телеграм-каналы и создала «протестный дворовой чатик» под названием «Цягнічок з Варанянскага». Какую именно административную статью ей вменяют, канал не уточняет.

В сообщении «Центра Э» говорится, что задержанную зовут Еленой Андреевной. Женщина в видео канала называет себя лаборанткой кафедры биохимии и визуально похожа на Елену Солодуху, занимающую эту должность.