Минобороны: в Витебском районе в результате аварии пострадали военнослужащие, ехавшие в грузовике «Урал»

В Витебском районе на автомобиль Урал-4320, перевозивший военнослужащих, наехал бензовоз MAN, пишет пресс-служба Министерства обороны.

Как добавляет ведомство, военнослужащие пострадали в результате аварии. Ведомство проводит проверку в связи с происшествием.

Как позже уточнили в Следственном комитете, авария произошла днем на трассе М8 вблизи агрогородка Копти — бензовоз врезался в стоящий на обочине «Урал». Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обновлено в 19:19. Добавлено сообщение Следственного комитета.