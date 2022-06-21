В Гродно задержали журналиста Николая Маркевича

В Гродно силовики задержали Николая Маркевича, журналиста и одного из участников акции голодовки депутатов Верховного Совета в 1995 году, передает телеграм-канал «Право имеют».

Как утверждает телеграм-канал, задержали 59-летнего Маркевича на рабочем месте, подробности неизвестны.

Николай Маркевич — один из основателей и главный редактор газеты «Пагоня», в 2002 году его осудили на два года ограничения свободы за клевету на Лукашенко. В 1995 году он был участником голодовки депутатов Верховного Совета, которую организовали в знак протеста о проведении референдума. Последнее время Маркевич занимался пассажирскими перевозками в фирме «Класс-Тур», пишет «Право имеют».