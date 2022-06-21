В Минске задержали айтишника за рассылку жалоб на государственных пропагандистов

В Минске задержали 34-летнего айтишника, которого обвиняют в участии в акциях 2020 года, а также в рассылке жалоб на государственных пропагандистов с целью их дальнейшей блокировки в интернете, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Центр Э».

На «покаянном» видео, опубликованном в канале, задержанный признается в участии в митингах и в том, что выходил на проезжую часть. Он утверждает, что работает в iTechArt Group и зарабатывает 7500 беларуских рублей. Помимо этого, минчанин говорит, что рассылал жалобы на каналы «пропагандистов и журналистов»:

— Состоял в группе активных кибер-партизан и занимался массовой рассылкой жалоб на каналы пропагандистов и журналистов с целью их дальнейшей блокировки и удаления, — говорится в видео.