Суд в Санкт‑Петербурге признал материал «Белорусов и рынка» о потерях российской армии в войне «запрещенной информацией»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию о потерях российской армии во время войны в Украине, размещенную на сайте беларуского издания «Белорусы и рынок», сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как уточняет пресс-служба, на сайте издания есть «сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные».

Под запрет попал уже удаленный с сайта материал «Белорусов и рынка». Оригинал текста сохранился в веб-архиве: в сообщении издания от 10 марта приведены данные Вооруженных сил Украины о потерях российской армии.

6 июня директору газеты «Белорусы и рынок» Константину Золотых предъявили обвинение в разжигании вражды, соединенном с насилием или совершенным должностным лицом (часть 2 статьи 130), пишет БАЖ.

18 мая Золотых и бухгалтера «Белорусов и рынка» Юлию Кохно задержал КГБ, а главреда газеты Андрея Александровича допросили в том же ведомстве. К вечеру Кохно и Александровича освободили. По словам жены Золотых, в тот день у него дома прошел обыск — силовики конфисковали ноутбук и средства связи. Позже обыск проводили также и в офисе издания.