В Бресте с осужденного за «беспорядки» взыскали стоимость учебы, которую он не может отработать из‑за срока в колонии

Московский суд Бреста обязал местного жителя Якова Шафаренко, осужденного на 5,5 лет лишения свободы за «массовые беспорядки» (статья 293 УК), выплатить стоимость учебы, которую он не может отработать из-за срока в колонии, сообщает «Берасцейская Вясна».

По решению суда, Шафаренко обязан выплатить лицею 3 605 рублей, а также чуть более 180 рублей госпошлины.

Как пишут правозащитники, Шафаренко закончил Брестский государственный профлицей строителей на бесплатной основе. После этого его направили на отработку в фирму, которую он выбрал сам, однако не успел начать там работать, поскольку был задержан по уголовному делу о «массовых беспорядках» в декабре 2020 года.

8 ноября 2021 года суд Ленинского района вынес приговоры по делу о «массовых беспорядках» 19 обвиняемым — в том числе Шафаренко.