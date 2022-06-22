Гродненец сознался в ограблении 26‑летней давности и грозил взорвать гранату; его обвиняют в ложном сообщении об опасности

50-летний местный житель позвонил в дежурную часть Октябрьского РУВД Гродно и сознался в преступлении, совершенном в 1996 году, после чего пригрозил взорвать гранату в подъезде, сообщает пресс-служба МВД.

Гродненец рассказал, что 26 лет назад совершил ограбление, а на вопрос дежурного о местонахождении ответил: «Я понимаю всю эту ситуацию, но я не хочу в тюрьму, я в тюрьму не сяду». После этого местный житель сказал, что подорвет гранату в подъезде и у него «чека в руке».

«В итоге информация о взрыве не подтвердилась. Мужчина в момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в пресс-релизе МВД.

Против гродненца возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК).