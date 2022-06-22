За сообщения в студенческом чате задержали старшего преподавателя Института бизнеса БГУ Максима Мороза, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Центр Э».

На опубликованном в телеграм-канале «покаянном» видео Мороз говорит, что его задержали «в ходе расследования дел по экстремизму», а также, что «боится потерять работу свою».

Помимо видео, к сообщению о задержании прикрепили скриншоты сообщений Максима Мороза. В них преподаватель пишет: «Мы или победим, или нам отомстят. По закону или просто так. Надо идти до конца».

Максим Мороз — 47-летний старший преподаватель Института бизнеса БГУ. Он работает на дисциплинах «Предпринимательство» и «Управление проектами».