Парламентский секретарь МИД Латвии: в Беларуси задержали латвийца и поместили в психлечебницу за смс о Лукашенко

В Беларуси за смс с критикой Александра Лукашенко задержали латвийца, а затем поместили его в психиатрическую лечебницу, пишет la.lv со ссылкой на парламентскую секретарку Министерства иностранных дел Латвии Занду Калниня-Лукашевич.

По словам Калниня-Лукашевич, телефон латвийца проверяли силовики, после чего его поместили под стражу за обнаруженные в нем смс-сообщения. Когда сотрудники консульства приехали, чтобы встретиться с ним, то не обнаружили его на месте — латвийца уже поместили в психиатрическую больницу на месяц для проведения психиатрических экспертиз.

Пресс-секретарка не стала комментировать, воспользовался ли латвиец возможностью временно находиться в Беларуси без визы или уже давно находится там.

«В настоящее время гражданин находится в закрытом психиатрическом учреждении и представителям Латвии не дают возможности его увидеть, поэтому есть опасения за самочувствие этого человека. Это лишь один из примеров, с которым сталкивается Латвия и другие европейские страны — насколько опасна ситуация в Беларуси», — сказала Калниня-Лукашевич.