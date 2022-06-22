Журналист Олег Груздилович провел 10 суток в штрафном изоляторе, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на жену Груздиловича Марьяну.

«Я "по техническим причинам" не буду иметь возможности писать письма или отправлять рисунки. Начинается лето, и хотелось бы, чтобы была теплая погода, и не мерзнуть, но не получится», — процитировала она письмо Груздиловича от 31 мая.

Из этого жена журналиста сделала вывод, что его поместили в ШИЗО или карцер. Следующие его письма датированы 11 и 12 июля. В одном из них Груздилович написал, что жена «правильно его поняла».

«Я привык за 10 дней к "стерильной" тишине, а здесь в карантинном помещении до 23:30 разговаривают, шепчутся, а в 4:30 уже встает дежурный. Я не спал всю ночь. Зато здесь есть матрас, подушка, одеяло, белье — я просто "балдел"», — говорится в письме.

Жена Груздиловича сопоставила условия, которые описал журналист, с условиями в ШИЗО и решила, что 10 суток он провел именно там. Новых писем от Груздиловича не приходило, поэтому его жена предполагает, что журналиста снова поместили в штрафной изолятор.

3 марта суд приговорил сотрудничавшего с «Радыё Свабода» Олега Груздиловича к 1,5 годам колонии. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Груздиловичу вменили то, что он участвовал в митинге, когда его уже лишили аккредитации МИДа как корреспондента иностранного СМИ. На допросе Груздилович не признал вины и сказал, что не принимал участие в акции, а был внештатным сотрудником газеты «Народная воля» и вел репортаж.