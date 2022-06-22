Провластный телеграм‑канал «Центр Э» опубликовал видео с мужчиной, который исправляет татуировку со свастикой швейной иглой и тушью

Близкий к силовикам телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео с мужчиной, который «добровольно пришел в центр "Э" по Гомельской области и в течении 30 минут самостоятельно свел нацистскую татуировку».

В ролике, названном «Курс по денацификации», мужчина заходит в здание ГУБОП и спрашивает, где находится «Центр Э». После монтажной склейки он рассказывает, что увидел в телеграме ролик о задержании «нацистов» и «пришел сдаваться». Мужчина показывает свою татуировку со свастикой, а сотрудник ГУБОП говорит, что ее нужно будет забить.

«Ну вот у меня все есть для этого», — отвечает мужчина и достает из кармана катушку ниток с иглой и художественную тушь.

После монтажной склейки он макает швейную иглу в тушь и начинает забивать свастику прямо в кабинете. Затем появляется надпись «30 минут спустя» и мужчина показывает закрашенную свастику.

«Курс пройден успешно, благодаря чему вместо уголовного дела Виталий получил предупреждение и отправился домой», — говорится в посте с видео.