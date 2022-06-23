Суд по делу журналистки Катерины Андреевой об «измене государству» пройдет в закрытом режиме

Гомельский областной суд рассмотрит дело журналистки «Белсат» Катерины Андреевой об «измене государству» (часть 1 статьи 356 УК) в закрытом режиме, сообщил ее муж Игорь Ильяш. Суд назначен на 4 июля.

О новом деле против ранее осужденной журналистки стало известно в апреле.

«Мы не знаем, на основе каких событий возникло это обвинение. Делом занималось УКГБ по Гомельской области, следствие проходило в условиях полной секретности — т.е. вплоть до вчерашнего дня, в течение 55 суток после ее перевода в СИЗО, родственники не знали ни статуса Кати, ни статьи по которой проводятся те самые "процессуальные действия"», — написал Ильяш.

По словам мужа, о сути обвинения близким Андреевой неизвестно ничего.

18 февраля 2021 года судья Наталья Бугук в суде Фрунзенского района Минска признала журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».