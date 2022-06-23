В суде Заводского района Минска прокурор запросил 3 года домашней химии для википедиста Марка Бернштейна, которого обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

О задержании Бернштейна стало известно 11 марта, когда пост с его фотографиями и видео появился в телеграм-канале ГУБОП.

Как утверждает провластный телеграм-канал «Желтые сливы», изначально внимание к блогеру со стороны ГУБОП привлекла его редакторская работа над статьями в википедии, посвященными войне в Украине, а после задержания, у Бернштейна «посмотрели телефон, а там готовое уголовное дело уже по нашему законодательству…».

12 марта суд арестовал Бернштейна на 15 суток по статье о неподчинении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). После этого он так и не вышел на свободу. Об уголовном деле против википедиста ранее сообщало издание «Наша Нiва».