Чехия не будет выдавать беларусам визы до конца марта 2023 года

22 июня правительство Чехии одобрило предложение МИД о невыдаче беларусам и россиянам виз и вида на жительство, сообщает издание České noviny. Исключение — визы гуманитарного характера.

Закон разрешает продлевать уже имеющиеся виды на жительство и получать визы для воссоединения семьи. Новые ограничения также не распространяются на случаи, когда «пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики», если это подтверждено МИДом страны.

«Война — и, значит, нечего тут нянчиться». Чехия вводит визовые ограничения против беларусов — а те пытаются уехать хоть куда

С 5 марта Чехия ограничила выдачу виз беларусам и россиянам в связи с началом полномасштабной войны в Украине. Министерство иностранных дел страны объяснило инициативу необходимостью «защитить внешнеполитические интересы Чехии» на фоне войны в Украине, которую «поддерживает Республика Беларусь».