Американская компания Cisco заявила о постепенном прекращении деятельности в Беларуси

Американская компания Cisco приняла решение постепенно сокращать свою деятельность в Беларуси и России, говорится в заявлении на официальном сайте.

В заявлении также отметили, что компания «будет общаться с клиентами, партнерами и поставщиками, чтобы решить финансовые вопросы, включая возврат предоплаченных услуг и программного обеспечения в той степени, в которой это можно допустить в соответствии с применимыми законами и правилами».

Cisco — американская IT-компания, основанная в 1984 году. Под ее брендом выпускаются сетевые маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные устройства, системы видеонаблюдения.