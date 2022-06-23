Задержали директора и главного бухгалтера dev.by, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Центр "Э"».

«Пара играла важную роль в работе портала, на котором целенаправленно разжигались негативные эмоции к своей стране в угоду так называемым, европейским ценностям», — написали авторы канала.

В видео директор ЗАО «Дев Бай Медиа» рассказал, что принимал участие в мирных акциях в августе 2020-го года и прошел регистрацию в чат-боте «Перамога».

Портал dev.by недавно сменил адрес на более безопасный devby.io. Интернет-портал является резидентом парка высоких технологий.