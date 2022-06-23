В Гродненской области осужденный на домашнюю химию местный житель ударил себя ножом, чтобы не попасть в колонию из‑за нарушений

16 июня в Гродненской области местный житель, которого приговорили к домашней химии, ударил себя ножом, чтобы не попасть в колонию из-за нарушений, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Известно об этом стало спустя неделю.

По сообщению ведомства, участковый отправился проверить поднадзорного, который живет в деревне Каплановцы вместе с бабушкой. Ранее он вовремя не отметился в необходимых органах и дважды отсутствовал по месту жительства во время проверки.

На стук милиционеру ответила бабушка, которая сказала, что внуку плохо. В доме он обнаружил осужденного, у которого слева в груди торчал нож. Правой рукой он держался за рукоятку.

«Не пошел отмечаться. Первый раз не успел, второй раз…», — назвал участковому причину своего поступка житель деревни.

По информации ведомства, мужчину удалось спасти.