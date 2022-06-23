Философу Владимиру Мацкевичу присудили 5 лет усиленного режима

Минский областной суд огласил приговор философу и методологу Владимиру Мацкевичу — 5 лет усиленного режима, пишет телеграм-канал «Беларускі ПЭН».

Владимира Мацкевича осудили за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Следствие утверждало, что 25 октября 2020 года Владимир Мацкевич участвовал в грубом нарушении порядка и мешал работе транспорта и мероприятий. Также ему вменяют, что с августа 2020 года по август 2021 года философ руководил «экстремистским формированием».

Помимо этого, по версии следствия, Мацкевич на платформе «Сход» размещал материалы с ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти. Также философа обвиняют в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он создал и опубликовал 7 мая 2021 года на ютубе.

Владимир Мацкевич — 65-летний философ и методолог, создатель неформального образовательного пространства «Летучий университет». Мацкевича задержали 4 августа, изъяли всю технику и некоторые документы.

С 4 по 16 февраля Владимир Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства. На 13-й день голодовки его самочувствие ухудшилось и задержанному потребовалась медицинская помощь — ему «поставили капельницу и вкололи витамины». После этого он прекратил голодовку.