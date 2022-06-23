Силовики задержали доцента кафедры уголовного права БГУ Дмитрия Мороза, сообщает провластный телеграм-канал «Центр "Э"».

На опубликованном в телеграм-канале «покаянном» видео Мороз говорит, что «был подписан на экстремистские каналы, за что и был задержан». По какой статье задержан Мороз, не уточняется.

В сообщении под видео написано: «Не самое лучшее окончание карьеры, Дмитрий Георгиевич…».

Дмитрий Мороз преподает в БГУ с 2007 года.

Ранее за сообщения в студенческом чате задержали старшего преподавателя Института бизнеса БГУ Максима Мороза. 21 июня канал опубликовал видео с задержанной лаборанткой биологического факультета БГУ Еленой Солодухой. Также известно о задержании 55-летнего преподавателя с кафедры бизнес-администрирования Юрия Королева.