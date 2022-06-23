«Наша Ніва»: в минском ЖК «Каскад» произошла потасовка со стрельбой; вероятно, стрелявшим был экс‑начальник ГУБОПиК

В минском ЖК «Каскад» произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадал 16-летний подросток; стрелявшим мог быть бывший глава ГУБОПиК Андрей Паршин, пишут «Наша Нiва» и «Позiрк» со ссылками на анонимные источники и очевидцев.

Как сообщает «Наша Нiва», драка произошла 21 июня во дворе ЖК «Каскад». По словам одного из очевидцев, на которого ссылается издание, Паршин попробовал разогнать компанию из пяти подростков, собравшихся у подъезда дома, в котором он живет.

«Мол, чего сидите, ваш подъезд? Не ваш? Проваливайте. Только все матом», — рассказал свидетель.

В ответ на это старший из подростков, 16-летний Евгений Д., сказал Паршину, что они «живут в свободной стране и могут выбирать лавочку», пишет издание. По словам свидетеля, Паршин отреагировал на фразу насилием.

«Схватил за майку, разорвав ее одним движением, дал парню по лицу. Но Евгений — кандидат в мастера спорта по гребле, спортивный парень. Он нашел аргумент в ответ, в результате чего Паршин оказался на земле. Поднявшись, начал шмалять из пистолета по детям», — рассказал очевидец.

Как пишет издание «Зеркало», сообщение о том, что стрелявшим был именно Паршин, появилось в дворовом чате «Каскада»: участники чата говорили, что он решил «при помощи кулаков поучить жизни группу молодых сограждан, расположившихся у подъезда». Тогда те начали ему возражать, и он «улетел в нокдаун», а затем применил оружие.

О конфликте между Паршиным и подростками сообщает и источник «Позiрка».

«У подъезда расположилась группа молодежи. Паршин решил сделать замечания по какому-то поводу. Слово за слово — началась потасовка. В результате Паршин оказался на земле», — рассказал очевидец изданию.

Как добавляет «Позiрк» со ссылкой на жильца «Каскада», в это время прозвучал хлопок, похожий на звук выстрела.

В результате Евгений получил пулевое ранение в ногу, пишет «Наша Нiва». О каком типе оружия идет речь — травматическом или боевом — издание не уточняет.

«После этого Паршин отнес оружие домой и вызвал скорую, а также милицию и еше неизвестно кого. Остальных детей "обработали" в машине люди в штатском, пока медики скорой спасали Евгения. Сказали, что, если будут рассказывать, как было, то всех ждет тюрьма. После этого детей увезли на других машинах, милицейских», — пишет «Наша Нiва» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, сейчас Евгений находится под конвоем в военном госпитале и перенес уже две операции. Против него возбудили дело о хулиганстве (статья 339 УК). Помимо этого, добавляет «Наша Нiва», ночью к его семье приезжали сотрудники ГУБОПиК, а его 14-летняя девушка, вероятно, провела ночь в милиции. Об остальных подростках из компании ничего не известно — издание предполагает, что их не задерживали.

По сообщению «Нашай Нiвы», после конфликта с подростками у самого Паршина обнаружили сотрясение мозга.

В Департаменте обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД, который сейчас возглавляет Паршин, изданию «Зеркало» сказали, что силовик находится в отпуске. Сам инцидент там не прокомментировали.