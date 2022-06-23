12 суток присудили тиктокеру Павлу Погосскому, который «пытался хайпануть, одевшись в милицейскую форму»

12 суток присудили студенту БГТУ и тиктокеру Павлу Погосскому, предположительно, по делу о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП), рассказал родственник осужденного «Медиазоне».

Погосского задержали 20 июня. Тогда близкий к силовикам телеграм-канал «Центр "Э"» выложил фотографию, на которой видна личная переписка студента. В одном сообщении он прикладывал два коротких видео, на которых он был одет в милицейскую форму. Следом текстовое сообщение: «В тик ток залью аххаха».

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