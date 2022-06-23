МИД Ирака: нет доказательств «массовых расстрелов мигрантов польскими пограничниками»

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед Ас-Сахаф заявил, что нет никаких доказательств «массовых расстрелов мигрантов польскими пограничниками», о чем ранее утверждал польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко. Об этом Ас-Сахаф рассказал Иракскому агенству INA, а заметил Reform.by.

«7 февраля 2022 года посольство начало координацию и расследование высокого уровня через соответствующие органы власти в Польше. Было доказано, что новости, выпущенные иностранными и местными СМИ, были неверными из-за отсутствия каких-либо надежных доказательств», — объяснил Ахмед Ас-Сахаф.

Он также добавил, что до сих пор ни один гражданин Ирака не обращался с подобной жалобой.

21 июня состоялась встреча Следственного комитета с представителями Ирака. На ней беларуские сотрудники передали иракской стороне показания польского дезертира Эмиля Чечко, который заявлял о «массовых казнях и тайных захоронениях убитых беженцев в приграничной зоне». Чечко обвинял в этом польских пограничников.

17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что накануне пограничники остановили на беларуско-польской границе солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Ведомство утверждало, что он попросил политического убежища. Польское Минобороны в ответ сообщило, что дезертир имел проблемы с законом, а беларуский канал АТН выпустил его интервью, в котором он говорит о массовых расстрелах мигрантов.

17 марта Эмилия Чечко нашли повешенным. СК в пресс-релизе указал, что ведомством «рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти».