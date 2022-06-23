Задержали бывшую политзаключенную, которая в мае отбыла срок по делу о раскрашенных тюках

Елену Дедюлю, бывшую политзаключенную и фигурантку «дела тюков» задержали вместе с мужем, передает правозащитный центр «Вясна».

31 января 2022 года Дедюлю приговорили к 1 году колонии по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). 10 мая 2022 года она полностью отбыла свой срок и вышла на свободу.

По делу о раскрашенных тюках судили семеро человек, шестеро из которых приговорили к 1 году колонии. Суд признал их виновными в том, что подсудимые нанесли красной и черной краской «изображения различного содержания» на 82 тюка соломы, принадлежащие ОАО «Крутогорье-Петковичи». Этим они нанесли ущерб организации на сумму 1 512 рублей.

Обвиняемых задержали 1 сентября 2021 года в Дзержинском районе. На видео, которое тогда опубликовало МВД, задержанные рассказывали, что рисовали «красные полоски на белых тюках». Они объяснили, что «это полоски бчб» — «всем известного флага».