Силовики отчитались о задержании экс‑адвокатки Виктории Васильевой

В Минске задержали экс-адвокатку Викторию Васильеву, которая ранее работала в Минской областной коллегии адвокатов. Об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Центр "Э"».

На опубликованном в канале «покаянном» видео Васильева говорит, что в августе 2020 года принимала участие в акциях протеста и что в социальных сетях она размещала контент с политическим подтекстом, делала репосты экстремистских ресурсов.

После задержания в социальных сетях Виктории Васильевой появились посты с точной цитатой из провластного телеграм-канала «Центр "Э"»:

«Такой лживой лицедейки давно не видели, пилила для подписчиков ролики на белорусском языке оскорбляя русский, а сама на мове и слова сказать без бумажки не может, пачварка. Всё у вас змагары искусственно и наиграно — фильтры, лайки, мова, гламурные страницы, татуировки. Запомните — настоящие вы у двери!!! И без фильтров».

Виктория Васильева — бывшая адвокатка Минской городской коллегии адвокатов, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. В ее аккаунтах в социальных сетях суммарно около 12 тысяч подписчиков. В инстаграме и тиктоке экс-адвокатка в юмористической форме высказывалась о политической ситуации в Беларуси. В последнее время она делала ролики на беларуском языке и выражала поддержку Украине.