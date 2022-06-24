Суд в Ровенской области назначил 3 года условно беларусу, обвиняемому в оправдании российской агрессии против Украины

Заречненский районный суд в Ровенской области приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года 59-летнего беларуса, обвиняемого в оправдании действий России в Украине. Приговор опубликован в Едином госреестре судебных решений.



Осужденного зовут Анатолий Диковицкий, пишет издание Zahid.net. Обвиняемый признал вину и раскаялся. В постановлении суда говорится, что беларус в разговоре с неустановленным следствием лицом «в категорической форме отрицал причастность военнослужащих Российской Федерации к обстрелам Харькова, Киева, Мариуполя и других украинских городов, оправдывал уничтожение войсками Российской Федерации телевышки в Ровно и объектов гражданской инфраструктуры, тем самым отрицал и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году».

Диковицкого признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины (часть 1 статьи 436-2 УК Украины), суд назначил ему три года лишения свободы условно.

Исправлено в 14:40. В первоначальной версии новости со ссылкой на издание Zahid.net говорилось, что беларуса осудили на два года условно. На самом деле его приговорили к трем годам с испытательным сроком на два года.