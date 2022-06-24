В Киеве «за нелегальное нахождение в Украине» задержали беларускую правозащитницу Анисию Козлюк

Киевская полиция задержала правозащитницу из Беларуси Анисию Козлюк. Причиной стало «нелегальное нахождение в Украине», рассказала сама Козлюк в фейсбуке.

«Что у меня нового: я сижу в Киеве, в отделении полиции. Меня задержали за нелегальное нахождение в Украине. Сейчас у меня забрали паспорт, чтобы я "не потерялась". 23 февраля я получила печать о продлении срока легального пребывания в Украине. С тех пор и до июня документы не принимали. Каждый из вас видел, что беларусов сейчас стараются выдворять из Украины, посмотрим чем закончится мой кейс», — написала правозащитница.

Она пояснила «Медиазоне», что сейчас ждет, когда ее «отвезут в миграционную службу, где оформят необходимые документы».

«А пока что сижу в полиции, потому что они мне ничего оформить не могут. Но у меня забрали паспорт, поэтому уйти отсюда я тоже не могу», — добавила она.