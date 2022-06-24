Викепидиста Марка Бернштейна приговорили к 3 годам домашней химии

Суд Заводского района Минска приговорил к 3 годам домашней химии википедиста Марка Бернштейна, обвиняемого в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщила «Медиазоне» родственница Бернштейна.

О задержании Бернштейна стало известно 11 марта, когда пост с его фотографиями появился в телеграм-канале ГУБОП.

Как утверждал провластный телеграм-канал «Желтые сливы», изначально внимание к блогеру со стороны ГУБОП привлекла его редакторская работа над статьями в википедии, посвященными войне в Украине, а после задержания, у Бернштейна «посмотрели телефон, а там готовое уголовное дело уже по нашему законодательству…».

12 марта суд арестовал Бернштейна на 15 суток по статье о неподчинении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). После этого он так и не вышел на свободу. Об уголовном деле против википедиста ранее сообщало издание «Наша Нiва».