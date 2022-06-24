Задержали мать создателя «Беларуского объединения военных» Сергея Бульбы

У матери Сергея Бульбы прошел обыск, ее задержали, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, мать Сергея Бульбы вывезли из дома в деревне и заставили записать «покаянное» видео.

В комментарии «Радыё Свабода» Сергей Бульба рассказал, что силовики задерживали мать и сестру, с одной из них они записали видео и обещали отправить его «ему лично».

Сергей Бульба — активист, один из основателей «Беларуского объединения военных», в 1995 году он руководил организацией «Белый легион». C 2013 года Бульба живет в Украине.

Исправлено в 19:20: силовики пришли к матери Сергея Бульбы, подтвердил он «Медиазоне». Ранее в новости говорилось, что задержали родных.