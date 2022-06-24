Провластный телеграм‑канал «ЖС Premium» опубликовал имя пострадавшего при драке в минском ЖК «Каскад»

Близкий к силовикам телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал имя пострадавшего при драке в минском ЖК «Каскад» подростка — его зовут Евгений Владимирович Д. В публикации авторы телеграм-канала также утверждают, что экс-глава ГУБОПиК Андрей Паршин выстрелил в 16-летнего.

«После неоднократных предупреждений "ребенок" пытался забрать оружие, за что и получил один в мягкие из ВНИМАНИЕ травматического пистолета. Рана не глубокая, резинку извлекли пинцетом без операций, "малыш" уже бегает с просьбой о выписке», — написали в провластном телеграм-канале.

Также авторы канала опубликовали фото, на котором, как утверждается, запечатлен момент потасовки.

24 июня «Наша Ніва» написала о предполагаемой стрельбе в минском ЖК «Каскад» и причастности к ней экс-главы ГУБОПиК Андрея Паршина. Издание «Позірк» также сообщало о потасовке в этом районе, к которой была причастна группа подростков и, предположительно, сотрудник МВД.

Как рассказали «Позірку» очевидцы, в тот день «у подъезда расположилась группа молодежи. Паршин решил сделать замечания по какому-то поводу. Слово за слово — началась потасовка. В результате Паршин оказался на земле».

«Позiрк» также добавлял со ссылкой на жильца «Каскада», что после этого прозвучал хлопок, похожий на звук выстрела. Информация о том, что стрелявшим был именно Паршин, появилась в чате района, писало издание «Зеркало».