В Иваново задержали учительницу, которую ранее приговорили к домашней химии по статье о клевете

В городе Иваново Брестской области задержали Елену Пуцикович, которую ранее осудили на 2,5 года домашней химии по делу о клевете (статья 188 УК). Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».

Как рассказали правозащитники, 23 июня Пуцикович пошла в местный РУВД, чтобы отметиться как осужденная на домашнюю химию, но из здания не вышла.

14 апреля 2021 года учительницу Елену Пуцикович осудили на 2,5 года домашней химии за клевету (статья 188 УК). По версии следствия, она сделала репост в телеграм-чат «Иваново для жизни» сообщения о том, что старший оперуполномоченный по экономической преступности Ивановского ОВД Александр Задорожный снимал на камеру протестующих девушек в белой одежде, а затем лжесвидетельствовал против них в суде.

Также обвинение утверждало, что 5 декабря женщина сделала репост в телеграм-чат сообщения о том, что начальник ОВД Дрогичинского райисполкома Юрий Котыш лжесвидетельствовал в судебных процессах против активистов.