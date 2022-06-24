Россия приостановила железнодорожные поставки в Польшу через Беларусь

«Российские железные дороги» приостановили погрузку некоторых товаров, которые идут в Польшу через Беларусь, сообщает «Коммерсант».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Российские железные дороги», ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены.

Ранее вводили временное конвекционное запрещение на прием к перевозке каменного угля, кокса и полукокса — оно было принято с 18 апреля 2022 года до отмены, сообщал телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси». Как писали авторы канала, тогда такое решение объяснили ремонтными работами: «чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов».