Против жительницы Светлогорского района, подавшей в РОВД заявление о краже, возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко

45-летняя жительница деревни Страковичи Светлогорского района подала заявление о краже денег; за высказывания в РОВД против нее возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Обратная сторона».

Жительница Страковичей заявила, что деньги украла ее знакомая, с которой они вместе распивали спиртное, пишет канал.

«В отделе сельчанка проявила себя во всей красе: поливала грязью сотрудников, требовала покурить, сквернословила и в итоге в присутствии сотрудников несколько раз оскорбила президента», — говорится в посте «Обратной стороны».

В видео с камер наблюдения в РОВД женщина говорит: «Давайте, напишите протокол, что я на Лукашенко сказала», — после этого ее слова запиканы. В ролике жительница Страковичей произносит фамилию Лукашенко несколько раз. По информации канала, женщина находится в ИВС.