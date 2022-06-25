Беларусь лишили статуса наблюдателя в Энергетической хартии

Беларусь и Россию лишили статуса наблюдателей в Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Соответствующие решения приняли на специальной Энергетической хартии, которая прошла 24 июня в Брюсселе. Вопрос лишения Беларуси и России статуса наблюдателей в сообществе включили в повестку дня по настоянию украинской стороны, говорится в пресс-релизе.

«Государство-агрессор, нарушающее международные соглашения, презирающее права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях», — прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Энергетическая хартия закрепляет принципы сотрудничества в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в отношении энергетических систем и механизмов разрешения споров между инвесторами и государствами. На данный момент у Договора об Энергетической хартии 53 подписанта.

Беларусь и Россия подписали договор об Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применяла Договор временно.