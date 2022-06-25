Дарья Лосик, жена приговоренного к 15 годам колонии блогера Игоря Лосика, обратилась к Лукашенко и предложила обменять мужа на себя

Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя, сообщает «Радыё Свабода».

«Я готова добровольно сесть в беларускую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, вы можете мне накинуть еще парочку уголовных дел для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну», — сказала она.

Блогера задержали 25 июня 2020 года. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК). 15 декабря 2020 года— после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года блогера осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».