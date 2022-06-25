Против жителя Березовского района, инсценировавшего самоубийство, возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия

61-летний житель деревни Подкраичи Березовского района притворился, что выстрелил в себя из ружья. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении охотничьего ружья (статья 295-1 УК), сообщает bereza.bу.

На сайте говорится, что мужчина поссорился с семьей и выбежал во двор, угрожая покончить жизнь самоубийством, после чего родственники услышали два выстрела. Близкие сельчанина нашли на земле его неподвижное тело и вызвали «скорую», а медработники позвонили в милицию.

«Когда на место происшествия прибыли скорая и милиция, выяснилось, что хулиган "воскрес", объяснив присутствующим свое поведение желанием разыграть семью», — пишет bereza.bу.