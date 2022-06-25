КГБ внес в «список террористов» Дениса Сальмановича, которого называют «главным визуальным редактором» роликов «Супраціва»

КГБ внес еще двух человек в список лиц, причастных к террористической деятельности, следует из обновления на сайте ведомства.

Перечень пополнили минчане Денис Сальманович и Андрей Слизюк. Их обвиняют в разжигании вражды (статья 130 УК), создании террористической организации (статья 290-4 УК) и призывах к санкциям (статья 361 УК).

Силовики задержали Дениса Сальмановича за «пособничество в терроризме и участие в террористической организации» в декабре 2021 года.

В телеграм-канале «Граф Мураўеў-Вiленскi», сообщившем о задержании, его назвали человеком, который создавал «весь визуал», «саму идею, концепцию, продумывал логотипы и символы, разрабатывал теорию, стратегию и тактику» и «лично озвучивал почти все террористические видео».

Информацию об Андрее Слизюке «Медиазоне» найти не удалось.