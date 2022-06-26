Силовики задержали директора юридической фирмы «ЮрФактор», сообщается в близком к силовикам телеграм-канале «Отдел Очистки».

В «покаянном» видео юрист говорит, что в сентябре 2020 года участвовал в акциях протеста и находился во время них на проезжей части дороги. В сообщении авторы близкого к силовикам телеграм-канала отмечают, что «лицензия на оказание юридических услуг такой организации не сильно нужна».

Общество с ограниченной ответственностью «ЮрФактор» имеет действующую лицензию, которая была получена 27 мая 2022 года.