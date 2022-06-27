Суд в Минске приговорил 63‑летнюю местную жительницу к 3 годам колонии за оскорбление Николая Карпенкова

Суд Центрального района Минска приговорил 63-летнюю Ирину Алебович к 3 годам колонии за оскорбление замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Алебович виновной в угрозе насилием сотруднику милиции (статья 364 УК), оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

В марте 2022 года силовики пришли к Алебович с обыском по делу об оскорблении Карпенкова и забрали телефон. Они проверили ник Алебович в телеграме, показали распечатку с ее ником и комментарием и задержали, пишут правозащитники.