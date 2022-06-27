На видео задержания предпринимателя из Минска силовик сказал, что «застрелит его собаку», если тот ее не уберет

Провластный телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео задержания предпринимателя из Минска Вадима Стречени. В нем один из силовиков говорит, что «застрелит собаку», если минчанин ее не уберет, а второй за ногу тащит Стреченю по полу.

В ролике один из силовиков бьет по двери квартиры ломом и кричит: «Открывай дверь, милиция! Будем выламывать!» Вскоре им открывают дверь, после чего силовики приказывают находящимся в квартире «упасть на пол». Они замечают в квартире собаку и кричат хозяевам: «Собаку взяли, а то застрелим!» После этого Стреченю тянут за ногу по полу, а когда он спрашивает, что случилось, силовик отвечает: «Сейчас все объясним».

К посту канала прикреплено и «покаянное» видео. В нем Стречень рассказвает, что в начале 2021 года был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы и «под влиянием эмоций, под влиянием этого давления какого-то морального написал несколько оскорблений в адрес сотрудников МВД и представителей власти».

Судя по записи «Центра Э», Стреченю вменяют оскорбление представителя власти (статья 369 УК).