На видео задержания предпринимателя из Минска силовик сказал, что «застрелит его собаку», если тот ее не уберет
На видео задержания предпринимателя из Минска силовик сказал, что «застрелит его собаку», если тот ее не уберет
27 июня 2022, 19:01
 
 
 
 
 

Провластный телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео задержания предпринимателя из Минска Вадима Стречени. В нем один из силовиков говорит, что «застрелит собаку», если минчанин ее не уберет, а второй за ногу тащит Стреченю по полу.

В ролике один из силовиков бьет по двери квартиры ломом и кричит: «Открывай дверь, милиция! Будем выламывать!» Вскоре им открывают дверь, после чего силовики приказывают находящимся в квартире «упасть на пол». Они замечают в квартире собаку и кричат хозяевам: «Собаку взяли, а то застрелим!» После этого Стреченю тянут за ногу по полу, а когда он спрашивает, что случилось, силовик отвечает: «Сейчас все объясним».

К посту канала прикреплено и «покаянное» видео. В нем Стречень рассказвает, что в начале 2021 года был подписан на «деструктивные» телеграм-каналы и «под влиянием эмоций, под влиянием этого давления какого-то морального написал несколько оскорблений в адрес сотрудников МВД и представителей власти».

Судя по записи «Центра Э», Стреченю вменяют оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

     
Ещё 25 статей