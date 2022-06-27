Против начальницы отдела страховой компании в Минске возбудили уголовное дело за слив данных силовиков

Против 40-летней начальницы отдела страховой компании в Минске возбудили уголовное дело за слив данных силовиков, сообщает СК.

По данным ведомства, она собирала информацию о силовиках и их родственниках и отправляла их «экстремистским» ресурсам. В пресс-службе подчеркивают, что жительница Минска передавала данные о малолетних детях сотрудников правоохранительных органов.

Начальницу отдела обвиняют в пособничестве в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и статья 130 УК), незаконных действиях в отношении персональных данных (статья 203-1), неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352 УК) и превышении служебных полномочий (статья 426 УК).

Близкий к силовикам телеграм-канал «Центр Э» сделал репост записи БЕЛТА о начальнице отдела страховой компании с комментарием «Просто задумайтесь — это единственная из 142 задержанных сливщиков в боты по деанону силовиков, которая осталась на свободе». В комментарии авторы канала оставили ссылку «покаянное» видео минчанки.

«Я передала некоторые данные сотрудников милиции в экстремистский канал "Черная книга Беларуси". Несколько дней назад я прочитала, что задержали женщину, которая совершала аналогичные действия, поэтому я решила явиться в милицию и сознаться в содеянном», — сказала она в ролике.

Задержанную зовут Татьяна Колос — «Медиазоне» удалось найти ее страницу в соцсетях.

Обновлено 20:33. Добавлена информация из канала «Центр Э» и имя задержанной.