Суд приговорил минчанина к 7 годам колонии, его обвинили в окскорблении Александра Лукашенко и министра внутренних дел

3 июня суд Ленинского района Минска приговорил Игоря Карпицкого к 7 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя 3 недели.

Карпицкого обвиняли по статьям об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (часть 1 и 2 статьи 366 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По информации «Вясны», его обвинили в блокировании проезжей части на проспекте Независимости, улицы Ленина, проспекта Победителей и других.

Кроме того, он написал несколько электронных писем на сайт Лукашенко, в которых высказал угрозы в отношении политика. Также Карпицкий отправил «электронное сообщение, доступное третьим лицам, в том числе сотрудникам администрации президента», в тексте которого оскорбил министра внутренних дела Ивана Кубракова и командира ОМОНа Мингорисполкома Дмитрия Балабу.

Карпицкий прошел медицинское освидетельствование. Эксперты пришли к выводу, что на момент совершения преступлений он страдал психическим заболеванием, но мог осознавать характер и общественную опасность своих действий.

«Вясне» известно о том, что Карпицкий родился в 1961 году. У него на содержании несовершеннолетний ребенок.