В Киеве беларускую правозащитницу Анисию Козлюк оштрафовали на 1 700 гривен «за нелегальное нахождение в Украине»

Беларуской правозащитнице Анисии Козлюк назначили штраф в размере 1 700 гривен. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«Без штампа о выдворении», — прокомментировала Козлюк фото протокола об административном правонарушении.

Киевская полиция задержала правозащитницу 24 июня. Причиной стало «нелегальное нахождение в Украине».

«Что у меня нового: я сижу в Киеве, в отделении полиции. Меня задержали за нелегальное нахождение в Украине. Сейчас у меня забрали паспорт, чтобы я "не потерялась". 23 февраля я получила печать о продлении срока легального пребывания в Украине. С тех пор и до июня документы не принимали. Каждый из вас видел, что беларусов сейчас стараются выдворять из Украины, посмотрим чем закончится мой кейс», — написала правозащитница.

Позже Козлюк отвезли в миграционную службу, откуда она вышла с протоколом об административном правонарушении.