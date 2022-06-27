Суд освободил жителя Петрикова от уголовной ответственности за оскорбление милиционеров из‑за изменений в УК

3 июля суд Петриковского района освободил от уголовной ответственности местного жителя Л., в отношении которого было возбуждено дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом портале.

В документе указано, что Л. «публично в присутствии посторонних» высказывал «слова и фразы, выраженные в неприличной форме» в адрес старшего лейтенанта и капитана милиции, которые пришли в дом брата Л. с обыском.

Против местного жителя завели уголовное дело об по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), и Л. находился под подпиской о невыезде.

После вступления в силу закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» 19 июня 2021 года трактовка ст. 369 УК изменилась. Она выглядит следующим образом:

«Оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет».

В постановлении суда Петриковского района говорится, что таким образом из редакции уголовного закона исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Суд постановил освободить жителя Петрикова от уголовной ответственности «в связи со вступлением в силу законодательного акта, устраняющего наказуемость деяния», сказано в документе.