Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании

Россиянка Софья Сапега, которую суд приговорил к 6 годам колонии, попросила Александра Лукашенко о помиловании, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

Сапега передала прошение в администрацию гомельской ИК-4 22 июня.

По информации «Би-би-си», в прошении она пишет, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», и «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается».

Она напоминает, что записала в августе 2021 года для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к беларусам о «недопустимости совершения противоправных действий». Вероятно, имеется в виду эфир программы «Это другое», вышедший 10 августа.

Формальной проблемой для помилования Сапеги Гашинский называет невыплаченную сумму, указанную в приговоре. На данный момент ее долг составляет 160 тысяч беларуских рублей.

Ранее 3 июня Александр Лукашенко высказался о возможной передаче Сапеги в Россию. «Жалко девчонку, — сказал он. — Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая».

23 мая Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем — пара летела из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту.

6 мая суд признал девушку виновной по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконный сбор информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК). Кроме того, в пользу потерпевших с Сапеги взыскали компенсацию морального вреда на сумму в 167 500 рублей и госпошлину в 7 488 рублей по гражданским искам. Суд проходил в закрытом режиме.

Через три дня Роман Протасевич рассказал, что расстался с Сапегой и опубликовал фото со свадьбы, на котором лицо невесты было заретушировано. После задержания он признал вину в организации массовых протестов и дал интервью госканалу ОНТ, а позже объявил о сотрудничестве с провластной организацией «Системная правозащита».