Суд прекратил дело об оскорблении милиционера, упавшего во время пикета с участием Тихановского в Гродно, за истечением срока давности

3 июня суд Ляховичского района прекратил уголовное дело против местной жительницы Елены Бобко по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК) из Гродно Владимира Козловского, который упал в толпе при задержании Сергея Тихановского, по истечению срока давности, сообщает «Берасцейская Вясна». Известно об этом стало спустя 3 недели.

По информации правозащитников, она оставила два комментария 30 и 31 мая 2020 года. В марте 2022 года к ней пришли с обыском и изъяли телефон.

3 июня суд начал рассмотрение дела, однако судья Наталья Будник постановила прекратить уголовное дело, так как «деяния по статье 369 УК относятся к "не представляющей большой общественной опасности"» и срок их давности составляет 2 года. Иск о компенсации морального вреда на 2 000 рублей, который заявил милиционер, Будник отклонила. Однако телефон, с которого были написаны комментарии, был обращен в доход государства.

Комментарии про милиционера из Гродно Владимира Козловского, который упал в толпе при задержании Сергея Тихановского, стали причиной для шести судебных решений.