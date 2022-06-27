Милиционеры в Гомеле сказали не проводить праздник для детей украинских беженцев, пригрозив «последствиями»

Гомельские милиционеры назвали праздник для детей беженцев из Украины «незаконной акцией» и сказали не проводить его, «иначе будут последствия». Об этом «Медиазоне» рассказал свидетель событий.

По его словам, причиной для отмены праздника стало то, что объявление о нем разместил на своем канале признанный «экстремистским» телеграм-канал «Флагшток». Милиционеры подошли к парку за две минуты до начала и сказали, что если праздник проведут, то «будут последствия», а после проводили участников до конца парка, сказал очевидец.

Ранее «Флагшток» написал, что гомельские милиционеры «разогнали мероприятие, которое, судя по времени и локации, было праздником для детей беженцев из Украины».

Мероприятие для детей организовывали волонтеры. В программе были игры и конкурсы для всех возрастов, исторический квест, сувениры и подарки. Участником следовало принести с собой самодельного «голубя мира» или сделать его в парке всем вместе, рассказывал о празднике «Флагшток».

Обновлено 22:05. Добавлена информация от очевидца.