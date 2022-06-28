Жителя Барановичей осудили на 12 лет колонии усиленного режима за «акт терроризма»

Суд в Барановичах приговорил местного жителя к 12 годам колонии усиленного режима по обвинению в «акте терроризма», сообщает Генпрокуратура.

Жителя Барановичей осудили за незаконные действия в отношении предметов с горючими веществами (часть 1 статьи 295 УК), а также за «акт терроризма» (часть 1 статьи 289 УК).

По версии следствия, обвиняемый 26 сентября 2020 года изготовил в гараже три «коктейля Молотова». Затем он поджег их и бросил на территорию автомобильной стоянки возле войсковой части 7404, пишет пресс-служба ведомства. Уточняется, что один из брошенных предметов ударился о ветровое стекло автомобилей военнослужащих.